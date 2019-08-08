Путін знову торкався маленького хлопчика: соцмережі вибухнули критикою

Президент РФ Володимир Путін розлютив користувачів мережі після відвідування одного з оздоровчих центрів Сочі.

Там він відвідав хлопчика Матвія, який є одним із постраждалих від повені в Іркутській області, де він і познайомився з ним.

Путін підійшов до дитини і на початку розмови потиснув йому руку.

"Матвіє Миколайовичу, здрастуй! Подобається?" – привітав Володимир Путін дитину, запитавши про відпочинок у санаторії.

Хлопчик відповів ствердно і заявив, що робить подарунок для президента. На столі перед ним стояло розмальоване тигреня. Після спілкування з дитиною глава РФ погладив його по спині і по голові. Відео з інцидентом розмістив журналіст Дмитро Смирнов у своєму Twitter. Інтернет-користувачі звинуватили Путіна в самопіарі та порахували дивними дотики до дитини.

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