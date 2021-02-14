Путін згадав, як його малювали вампіром

Вікторія Довгань Відео 09:02, 14.02.2021 Оновлено: 09:02, 14.02.2021

Президент Росії Володимир Путін похвалився карикатурами на себе. Він згадав, як його малювали із закривавленими іклами. Це глава країни-агресора пов'язав з посиленням позицій РФ.

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