Путін збереже владу після закінчення нинішніх повноважень: експерт назвав сценарій

Путін збереже владу після закінчення нинішніх повноважень: експерт назвав сценарій140Читати матеріал російською
Експерт з міжнародних питань Микола Бєлєсков вважає, що для збереження своїх владних повноважень нинішній президент Росії Володимир Путін піде на створення "де-факто" нової держави, шляхом об'єднання Росії і Білорусі. Зокрема, за словами експерта, це підтверджують ті заяви, які проголошує у Мінську посол РФ Михайло Бабич.
За словами Бєлєскова, Москва активно схиляє Білорусь саме до цього сценарію ще через те, що ті події, які відбуваються у Казахстані, є небезпечними для господаря Кремля. Володимиру Путіну все одно доведеться обирати наступника, дії якого можуть бути непередбачуваними.
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