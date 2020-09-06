Головна Новини
6 вересня • оновлено в 12:28
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Путін з Ургантом прокотилися на "аурусі" і обмінялися жартами. Відео

438
Читати матеріал російською

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини