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10 грудня • оновлено в 18:12
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Путін вважає Мінські домовленості безальтернативними

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Глава РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди є безальтернативними щодо питання вирішення конфлікту на Донбасі.

На пресконференції за підсумками переговорів "нормандської четвірки" у Парижі він зажадав виконання тих пунктів, які були підписані у 2015 році.

Путін заявив, що Україна не відновить контроль над кордоном доти, доки не проведе на Донбасі вибори. Президент Володимир Зеленський же наголосив, що ніколи не піде на такі умови.

"Навіщо розкривати Мінські угоди і їх заново переписувати? Якщо ми розкриємо один пункт, то почнеться переписування інших. І ми взагалі втратимо все! Створимо ситуацію, за якої взагалі нічого не зможемо зробити", – пригрозив Путін.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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