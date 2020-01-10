Путін відвідав Крим: як відреагувала Україна

Народний депутат України Ахтем Чийгоз у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував візит Путіна в Крим та реакцію МЗС України на це.

"Те, що цар витворяє, він демонструє паскудність, він як злодій поводиться. Він показує те, що вкрав, те що відбувається терор, це демонстрація всьому світу і, в першу чергу, Україні. Тому що в Україні суспільство і багато політиків заявляють про те, що боротьба за Крим триватиме до перемоги, поки не повернемо Крим до складу України. Але на тлі цієї демонстрації дуже тривожним є, що в Україну ринули всі ці посіпаки Путіна. Історія з Доктором Албаном - це демонстрація того, що владі України треба бути більш принциповою, і таких помилкок не припускатись. Це небезпечний процес. Тим більше, ми не чули заяви від керівників країни і залучення до відповідальності тих, хто допустив це. Це пряма неповага до держави Україна, до українських законів", - заявив Чийгоз

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