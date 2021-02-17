Путін прокоментував закриття телеканалів Медведчука

Олексій Тітофф Відео 10:46, 17.02.2021 Оновлено: 10:48, 17.02.2021

Президент РФ Володимир Путін прокоментував закриття українських телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які пов'язують з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

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