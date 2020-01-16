Путін почав готувати собі наступника: куди поспішає президент Росії

Швидкість і обсяг тих змін до конституції РФ, які приготував своїй країні президент Росії Володимир Путін вказує на очікування негараздів з економікою і його недовіру до нинішніх високопосадових силовиків.

Журналіст, випусковий редактор програми "О, Крапівіна!" Олександр Войт вважає, що переміщення Дмитра Медвєдєва з "цивільної" посади голови уряду РФ на посаду головного контролера силовиків, заступника голови Ради з нацбезпеки і оборони, є спробою вивести його з-під удару. Бажання його нанести може з'явитися в росіян вже найближчим часом, через погіршення економічного стану країни. Але тепер Путін переклав всю відповідальність на Держдуму, яка і повинна затверджувати склад уряду.

Для сусідів Росії, для України зокрема, таке переставляння шахових фігур на кремлівській дошці ніяким чином, ні у гірший, ні у кращий стан, не змінить, а загострення політичного протистояння з ними з боку Росії слід чекати у разі погіршення соціально-економічних умов життя в РФ, початок яких очікується вже цього року.

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