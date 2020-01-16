Головна Новини
16 січня • оновлено в 14:22
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Путін почав готувати собі наступника: куди поспішає президент Росії

177
Читати матеріал російською

Швидкість і обсяг тих змін до конституції РФ, які приготував своїй країні президент Росії Володимир Путін вказує на очікування негараздів з економікою і його недовіру до нинішніх високопосадових силовиків.

Журналіст, випусковий редактор програми "О, Крапівіна!" Олександр Войт вважає, що переміщення Дмитра Медвєдєва з "цивільної" посади голови уряду РФ на посаду головного контролера силовиків, заступника голови Ради з нацбезпеки і оборони, є спробою вивести його з-під удару. Бажання його нанести може з'явитися в росіян вже найближчим часом, через погіршення економічного стану країни. Але тепер Путін переклав всю відповідальність на Держдуму, яка і повинна затверджувати склад уряду.

Для сусідів Росії, для України зокрема, таке переставляння шахових фігур на кремлівській дошці ніяким чином, ні у гірший, ні у кращий стан, не змінить, а загострення політичного протистояння з ними з боку Росії слід чекати у разі погіршення соціально-економічних умов життя в РФ, початок яких очікується вже цього року.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини