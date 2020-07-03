Головна Новини
3 липня • оновлено в 15:52
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Путін підписав указ про поправки в конституцію РФ

116
Читати матеріал російською

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини