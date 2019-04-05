Путін – імператор світу: в США знають про ''темні мрії'' хазяїна Кремля

Путін – імператор світу: в США знають про ''темні мрії'' хазяїна Кремля198Читати матеріал російською
Президент РФ Володимир Путін введе агресивну політику, в таємниці мріючи про світовий імперіалізм.
Таку заяву в ході виступу за підсумками переговорів глав МЗС країн - учасниць НАТО у Вашингтоні зробив Держсекретар США Майк Помпео, передає AFP.
"Володимир Путін виношує темні мрії про імперіалізм. Це очевидно, виходячи з історії вторгнень в Грузію і на Україну, втручання в Сирію і Венесуелу. Він хоче розколоти наш альянс і послабити наше прагнення підтримувати демократію", – зазначив глава Держдепу США.
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