Путін і Шойгу обходять стрій кораблів у Фінській затоці

Відео 10:12, 26.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Українці, виступайте проти капітуляції - держава знову у небезпеці!

Українського воротаря розстріляли в "ДНР" за синьо-жовтий прапор: 6 років трагедії

Трошки зради напередодні припинення вогню на Донбасі

Олег Гусєв стане помічником Луческу в "Динамо" – ЗМІ

У лікарні Одеси розгорівся скандал через безкоштовну операцію, за яку "збили" гроші