"Путін - хубло!": У Росії зняли з ефіру серіал "Слуга народу"

Російський розважальний телеканал "ТНТ" повністю зняв популярний український серіал "Слуга народу", після того, як запустив версію із жартом про президента РФ Володимира Путіна.

За даними видання "Ведомости", про це розповів представник каналу, пояснивши, що спершу ніхто й не збирався демонструвати більш ніж три перші серії.

Зокрема, перші три епізоди було показано в ефірі каналу, що належить "Газпром медіа", в середу, 11 грудня. У телепрограмі було зазначено, що продовження виходитиме в ефірі "ТНТ" з 19:00 до 20:30 12 та 13 грудня. Проте наразі вказано серіали "Інтерни" і "СашаТаня".

"Повністю перший сезон спершу призначався для показу тільки на платформі PREMIER", – сказав представник "ТНТ" у коментарі журналістам.

А початковий анонс "ТНТ" щодо щоденного показу серіалу він назвав "маркетинговим ходом із підвищення впізнаваності платформи". Представник "ТНТ" не став відповідати на питання, чому телеканал вирішив показати весь сезон тільки в інтернеті, тим паче, що серіал доступний у онлайн-кінотеатрі "КиноПоиск" (належить "Яндексу", який заблоковано в Україні. – Ред.).

Він також уточнив, що весь сезон буде доступний у онлайн-кінотеатрі PREMIER тільки з 12 грудня. Проте ввечері, напередодні, жодних згадок на платформі не було.

За даними видання, канал швидко поміняв програму, зокрема, призначивши на 22:00 у мобільній та десктопній версіях сайту "ТНТ" різні заміни. В одній були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій – "Інтерни" і "СашаТаня".

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