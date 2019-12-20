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20 грудня • оновлено в 15:03
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Путін дуже закритий, і не здатний мати відносин ні з ким: експерт

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Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Він прокоментував рекордну прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна і дав оцінку, чи сформувалися вже відносини президента Росії і України.

"Мені здається, що про людяність та якесь людяне відношення можна говорити, згадуючи Трампа та Путіна. От у Трампа є якась нездорова любов до Путіна. У розпал пердвиборчої кампанії він говорив, що Путін - це велика людина і він хоче з кимось потоваришувати. А у Путна за його психотипом взагалі жодних стосунків ні з ким бути не може. Він людина закрита, людина у футлярі, яка розглядає все виключно з імперської точки зору", - заявив Тизенгаузен.

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Борис Тизенгаузен
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