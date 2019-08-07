''Путін допоможи!'' - невизнана Південна Осетія хоче стати частиною РФ

Невизнана Південна Осетія хоче стати частиною Російської Федерації.

Про це заявив глава "республіки" Анатолій Бібілов, передає РІА "Новости". "Президент" зазначив, що такі заходи потрібні, щоб осетинський народ не був розділений.

"Історично було б правильно, якби республіка Південна Осетія увійшла до складу Російської Федерації", – вважає Бібілов.

Він додав, що осетинський народ, частина якого проживає в Росії, а інша – в республіці, повинен об'єднатися.

При цьому він повідомив, що наступним кроком після приєднання до РФ має відбутися об'єднання Південної та Північної Осетії в один регіон. Бібілов впевнений, що "якщо народ розділений, то загального розвитку у цього народу не буде". Як приклад політик навів поділ Південної і Північної Кореї.

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