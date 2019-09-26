Публікація стенограми піде Зеленському на користь: екс-міністр закордонних справ

Дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках Володимир Огризько заявив, що ми не повинні занадто сильно переживати через публікацію стенограми.

Тому що, насправді, проблема зараз не в Україні. На його думку, проблема для США – в тому, що сказав пан Трамп.

Для України це може бути проблемою лише в контексті того, що президент Зеленський під час цієї телефонної розмови погодився з Трампом з приводу не надто великої допомоги з боку Євросоюзу. Хоча зараз в Нью-Йорку він ситуацію дещо виправив, зазначив дипломат.

"Ви знаєте позицію президента США щодо європейських союзників по НАТО, він вважає, що вони недостатньо фінансують витрати на оборону, що замість того, щоб вводити більш жорсткі санкції проти Росії, вони купують у неї енергоресурси і так далі. Це давно відома історія і це було в руслі традиційного підходу Трампа. чи потрібно було президенту Зеленському під час цієї телефонної розмови так активно це підтримувати – інше питання. Але ви знаєте характер Трампа, з ним складно говорити про якісь речі, якщо ти йому не кажеш те, що йому подобається. Оскільки це була, по суті, перша розмова – можливо, тактика, яку обрав Зеленський, була, в принципі, адекватною", - заявив Огризько.

Він також зазначив що те, що стосується європейських партнерів, то ми і без всіх цих оприлюднених заяв знаємо, що, на превеликий жаль, європейський бізнес тисне на свої уряди з тим, щоб санкції були пом'якшені. І, за словами експерта, це не є таємницею.

"ЄС могли б значно сильніше натиснути на Росію, і це була б велика допомога Україні. Нам потрібні союзники і в Європі, і в Америці. Тому нам не можна втручатися в будь-які виборчі кампанії в США. Нам потрібно забезпечити підтримку як з боку демократів , так і з боку республіканців, як в Сенаті, так і в Конгресі. Тому ми повинні дистанціюватися від усіх цих внутрішніх американських суперечок, це їх проблема. Точно так само - і в контексті Європейського Союзу", - зазначив Огризко.

Думаю, це хороший досвід для нового президента: що можна говорити, що не можна говорити, як можна говорити і для чого це говорити. Думаю, це піде на користь, додав він.

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