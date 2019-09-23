Публічні люди на сайтах знайомств: хто шукає свою другу половину в інтернеті

За даними опитування, проведеного на початку 2017 року соціологічною групою "Рейтинг", в Україні регулярно відчувають себе самотніми 45% людей. З них 5% - майже кожен день, 12% - кілька разів на тиждень, ще 28% - кілька разів на місяць.

Серед тих, хто проводить час у пошуках на сайтах знайомств є чимало "жартівників", здебільшого з поганим почуттям гумору, хвальків, відвертих пошукачів сексуальних пригод. Проте, можна побачити на сайті і публічних персон.

Хто вони і як представляють себе в мережі - в сьогоднішньому випуску "О, Крапівіна!"

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!