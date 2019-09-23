Публічні люди на сайтах знайомств: хто шукає свою другу половину в інтернеті

Публічні люди на сайтах знайомств: хто шукає свою другу половину в інтернеті77 Читати матеріал російською
За даними опитування, проведеного на початку 2017 року соціологічною групою "Рейтинг", в Україні регулярно відчувають себе самотніми 45% людей. З них 5% - майже кожен день, 12% - кілька разів на тиждень, ще 28% - кілька разів на місяць.
Серед тих, хто проводить час у пошуках на сайтах знайомств є чимало "жартівників", здебільшого з поганим почуттям гумору, хвальків, відвертих пошукачів сексуальних пригод. Проте, можна побачити на сайті і публічних персон.
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