Головна Новини
23 вересня • оновлено в 17:00
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Публічні люди на сайтах знайомств: хто шукає свою другу половину в інтернеті

77 Читати матеріал російською

За даними опитування, проведеного на початку 2017 року соціологічною групою "Рейтинг", в Україні регулярно відчувають себе самотніми 45% людей. З них 5% - майже кожен день, 12% - кілька разів на тиждень, ще 28% - кілька разів на місяць.

Серед тих, хто проводить час у пошуках на сайтах знайомств є чимало "жартівників", здебільшого з поганим почуттям гумору, хвальків, відвертих пошукачів сексуальних пригод. Проте, можна побачити на сайті і публічних персон.

Хто вони і як представляють себе в мережі - в сьогоднішньому випуску "О, Крапівіна!"

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини