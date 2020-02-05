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7 лютого • оновлено в 09:42
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Брагар та собака: пенсіонерка показала свого Шарика

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Пенсіонерка Любов Колюча, якій скандальний нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити комуналку, показала свого дворнягу Шарика.

Про це в понеділок, 3 лютого, випустило матеріал видання BBC. Журналісти описали ситуацію і резонанс, який викликала заява 25-річного парламентарія.

Розповіли про скаргу 66-річної українки на маленьку пенсію, її розмову з Брагаром і вибачення останнього в стилі "новачка в політиці". Згадали і про безліч мемів із тваринами в соцмережах.

На тлі скандалу журналістка BBC News Ukraine відвідала Колючу. Жінка розповіла, що її собаку – 14-річного сліпого дворнягу – звуть Шарик, і що вона не збирається його продавати.

Пенсіонерка знову різко відповіла Брагару на його безглузду заяву. "Я б сказала йому продати свої мізки! Спочатку потрібно подумати, кому, де і що сказати", – зазначила вона.

Наводиться також показовий факт: із 2014 року ціни на газ для жителів України виросли у 10 разів, тоді як четверо з п'яти українців на пенсії отримують менше 3000 гривень на місяць.

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