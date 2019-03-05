ПЦУ відкриває свій перший монастир: Obozrevatel News о 11:00 від 05.03.2019

ПЦУ відкриває свій перший монастир: Obozrevatel News о 11:00 від 05.03.2019530Читати матеріал російською
ПЦУ відкриває свій перший монастир
Перший монастир Православної церкви України - Благовіщенський жіночий відкриють у Дніпрі. Таке рішення ухвалив священний Синод Православної церкви України.
Клінтон передумала йти у президенти США
Гілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США у 2020-му році. Каже: продовжить працювати та відстоювати те, у що вірить, однак очолювати країну - не хоче. Свою ж підтримку на виборах пообіцяла кандидатові від Демократичної партії. Щоправда ім’я - не назвала.
Наслідки руйнівного торнадо
В Америці штати Алабама та Джорджія оговтуються від торнадо, жертвами якого стали 23 людини, десятки – зазнали поранень. Місцева влада припускає, що кількість загиблих може зрости. Для пошуку людей рятувальники використовують дрони.
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