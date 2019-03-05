Мільйони на шляхопровід: Шулявський міст закриють 16 березня

16 березня Шуляський міст закривають на реконструкцію. Столичні чиновники обіцяють, міст відремонтують. Поновити рух обіцяють до кінця року і кажуть - пропускна спроможність шляхопроводу збільшиться на 20%. Місцеві чиновники запевняють - об'їзні шляхи продумали, громадський транспорт відправлять іншими маршрутами, тому колапсу в місті не буде.

Найближчим часом з'являться нові дорожні знаки. На них буде відображена інформація для автовласників, як і де можна буде об'їхати міст. Нові дорожні вказівники вже готові і незабаром будуть встановлені поблизу Шулявського мосту. Його повне відновлення триватиме 17 місяців. Першу чергу планують завершити до кінця цього року.

Реконструкцію мали почати ще в листопаді 2018 року. Потім перенесли на січень 2019-го. Демонтаж постійно відкладали. У КМДА пояснюють завадив цех заводу "Більшовик". Про його знесення досі не домовилися. Перемовини тривають. Фахівці кажуть, якщо реконструкцію знову затягнуть, то ще однієї зими Шулявський міст не витримає.

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