Парламентська лихоманка

"План А" чи "План В". Вже кілька тижнів поспіль парламент лихоманить. А низка політсил достроково почала передвиборчу кампанію до парламенту. Деякі нардепи взагалі, заговорили про створення власної партії. Фахівці стверджують, така активність пов'язана з тим, що цей парламент може не досидіти до кінця скликання. Втім, і про дострокові парламентські вибори говорити зарано. Чому розбиралися наші кореспонденти.

Ще й Президентські вибори не закінчились, а український політикум на повну готується до парламентських. У "Батьківщині" вже зайнялися регіональними осередками. "Самопоміч" покинули одразу кілька депутатів, серед яких Єгор Соболєв та Семен Семенченко. А Віталій Купрій створив своє персональне міжфракційне парламентське об'єднання. Щоправда, об’єднався поки сам із собою.

"У нас є така ситуація. що пан Зеленський не має своєї політичної сили в парламенті", — говорить народний депутат Віталій Купрій.

Після інавгурації новообраного президента у Верховній раді розглядають кілька варіантів розвитку подій. Перший - розпуск діючого парламенту.

Згідно з статтею 90 Конституції України, президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо: протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій, або протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету України не сформовано персональний склад уряду, або протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

"Парламент може бути розпущений за шість місяців повноважень Верховної Ради України. А правова підстава, це відсутність коаліції, яка припинила свої повноваження ще в лютому 2016 році", — зазначив спеціаліст з питань виборчого законодавства В'ячеслав Самсоненко.

Політики кажуть, розпуск парламенту вигідний обом кандидатам. В разі перемоги Петра Порошенка, він може перезапустити вертикаль влади. В разі перемоги Володимира Зеленського, йому доведеться пропонувати свої кандидатури на посади керівників Генпрокуратури, Служби безпеки України, міністерства оборони та міністерства закордонних справ. Призначатиме ж цих людей парламент.

"Співпрацю, це як він її побудує. Якщо він стане президентом, як він буде будувати цю співпрацю. Ми бачили, що тут вже створили об'єднання "За Зеленського". Буде переформовування в парламенті", — зауважив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Втім, незважаючи на можливу політичну вигоду, сценарій дострокового розпуску Ради малоймовірний, переконані політологи. Адже він несе в собі юридичні ризики, а також загрози нелегітимності нового парламенту. Попри це, обидва штаби готують план дій в разі поразки.

"Можу говорити тільки про план А. І то не в усіх деталях. Бо якщо я розкрию всі деталі плану А. Тоді точно буде неминучим план Б", — підсумував речник штабу Петра Порошенко Олег Медведєв.

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