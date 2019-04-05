Медична реформа в дії

Медреформа в дії. Ті хто не встиг укласти декларацію з лікарем до квітня, ще мають таку можливість. Щоправда не без нервів. Річ у тім, що далеко не всі лікарі ознайомлені з останньою постановою МОЗу. А саме, пацієнтам, які поки що не мають декларації, надання допомоги при невідкладних станах і в екстреній ситуації триватиме. Також ці пацієнти мають змогу укласти декларацію в будь-який момент. Чому ж тоді лікарі відмовляють?

З біганиною по кабінетах та чималими нервами - для мешканки Броварів Валентини підписання декларації з лікарем перетворилось на справжню епопею. Розповідає - вперше звернулася до лікарів ще на початку минулого року. Спершу їй розповідали про непрацюючий сервер. Потім - що лікар у відпустці, і, зрештою, взагалі відмовилися заключати з жінкою договір, мовляв, лікар вже набрав потрібну кількість пацієнтів.

Заходимо до амбулаторії. З порога запитують про декларацію. Коротко переповідаємо історію Валентини. І отримуємо відповідь. Валентина опинилася в черзі тих, чиї дані проігнорували. За словами головного лікаря - це банальна халатність.

Після нашої розмови з головним лікарем - і сервер запрацював і зайве місце знайшлося - причому і в педіатра, і в сімейного лікаря. Як нам пояснили: відмовляють в заключенні декларації тому, що за пацієнта, поза списком лікаря, не доплачуватимуть.

Зараз усі українці поділені на два списки: "червоний" та "зелений". У "зеленому" українці що підписали декларацію з лікарем. За кожного держава платить 370 гривень. За тих хто в "червоному" по 120 гривень. З 1 квітня взагалі відмовляються сплачувати компенсацію за тих, хто досі не визначився.

Експерт групи "Реформа системи охорони здоров'я" Тимофій Бадіков говорить, якщо в цьому закладі недостатньо лікарів, то це потрібно насамперед вирішувати керівництву цього закладу. І наймати додатково лікарів. Тим паче, що заклад зацікавлений, тому що він буде отримувати більше коштів.

Немає декларації - немає переліку безкоштовних послуг. Вже влітку українці, які не підписали декларації на первинній ланці, не зможуть потрапити до вузьких спеціалістів. Або отримати рецепт на пільгові ліки.

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