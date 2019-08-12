Психолог розповіла, що найбільше турбує молодь

Психолог Тіна Берадзе дала оцінку, кого сьогодні можна називати молоддю, та дала поради, як старшому поколінню поводитись із їх молодими співвітчизниками.

Експерт зазначила, що за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, усі люди, які не досягли 65 років, вважаються молодими. Це, за словами психолога, суперечить стереотипам, які домінують у суспільстві. Часто люди вважають, що молодими можна називати людей лише до 25 років, додала Берадзе.

Психолог заявила, що сьогодні проблеми молодих людей в усьому світі є подібними. Соціальні мережі та Інтернет об'єднали молодь всієї планети, і людям більш поважного віку це досить складно зрозуміти, заявила експерт. За її словами у світі, існує велика проблема, пов'язана із самогубствами серед молодих людей. За даними ВОЗ найбільша кількість самогубців - це люди від 18 до 25 років.

На думку психолога, є серйозна проблема із депресивним станом у людей цього віку. Однією із основних причин їх засмучення є так звана "точка порівняння", тобто те, що молоді люди постійно порівнюють себе один з одним. Це, за словами Берадзе, стало наслідком популярності соціальних мереж.

Психолог порадила не сприймати світлини та іншу інформацію із соцмереж, як 100% правдиву і засмучуватись через це. Вона додала, що там буває дуже багато інформації, яка не відповідає реальному стану речей.

Старшому поколінню психолог порадила більше дослухатись до молодих людей, адже вони знають набагато більше, завдяки частому використанню мережі Інтернет.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!