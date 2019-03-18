Прожитковий мінімум має бути реальним: Насіров озвучив цифри мінімальної зарпалти і пенсії

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров зазначив, якщо рухатись з реальною податковою та економічною реформою, то треба бути відвертими і чесними, треба відсотково знижувати ставки податків які є, збільшувати до реальної мінімальну заробітну плату, яка на сьогодні має складати не менше 5 500 гривень.

За його словами, треба вже планувати і розраховувати у найближчому майбутньому збільшення зарплати до 7 500 гривень, що буде відповідати реальному прожитковому мінімуму.

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