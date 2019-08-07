Провокації в Станиці Луганській: ''омбудсмена ЛНР'' видав московський акцент

Вчора, ватажки так званої "ЛНР" відкрито пропхались у Станицю Луганську і кидались на журналістів, виголошуючи: "Це наше!"

Провокація, яку влаштували в районі Станично-Луганського контрольно-пропускного пункту представники терористичної "ЛНР" - "міністр закордонних справ" Владислав Дейнеко та "омбудсмен" Ольга Копцева, розпочалася із незаконного перетину лінії розмежування.

Вони почали трактувати Мінські домовленості по-своєму. Так, ватажки терористичної організації вважають, що у склад фейкового формування має увійти не лише весь Станично-Луганський район, а й місто Щастя, які нині знаходяться під контролем української влади.

Під час перегляду репортажу голову не полишало два питання: які права людини взагалі існують в "ЛНР" та звідки такий виразна московська вимова у людини, яка називає українську землю "своєю"?

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