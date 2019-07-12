Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Провал слідства по ''справі Януковича'': ексзаступник генпрокурора пояснив чому в Європі дипломатія вже не допоможе

207 Читати матеріал російською

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша вважає, що зняття санкцій з Віктора Януковича та його оточення Європейським судом, результат бездіяльності влади впродовж 5 років.

За його словами, реального розслідування справ не відбувалось, проте, було відкрито понад 2500 кримінальних проваджень, визначена "злочинна організація Януковича", але жодна справа не була доведена до логічного завершення, серед яких і злочини, що були скоєні під час Майдану.

Саме сукупність очікування і результатів не знайшли у Євросоюзі свого розуміння, бо, на його думку, вони не можуть очікувати змін у тій картині, яка була змальована у 2014 році, на підставі якої були накладені арешти на активи Януковича і наближених до нього осіб. Він зазначив, що для продовження цього арешту не можуть вплинути вже й дипломатичні канали.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Микола Голомша
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини