Провал слідства по ''справі Януковича'': ексзаступник генпрокурора пояснив чому в Європі дипломатія вже не допоможе

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша вважає, що зняття санкцій з Віктора Януковича та його оточення Європейським судом, результат бездіяльності влади впродовж 5 років.

За його словами, реального розслідування справ не відбувалось, проте, було відкрито понад 2500 кримінальних проваджень, визначена "злочинна організація Януковича", але жодна справа не була доведена до логічного завершення, серед яких і злочини, що були скоєні під час Майдану.

Саме сукупність очікування і результатів не знайшли у Євросоюзі свого розуміння, бо, на його думку, вони не можуть очікувати змін у тій картині, яка була змальована у 2014 році, на підставі якої були накладені арешти на активи Януковича і наближених до нього осіб. Він зазначив, що для продовження цього арешту не можуть вплинути вже й дипломатичні канали.

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