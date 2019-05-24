Процес пішов: в Україні знову почалася виборча кампанія

У п'ятницю, 24 травня, в Україні офіційно стартувала виборча кампаніяпозачергових виборів до Верховної Ради, призначених на 21 липня 2019 року.

Так, згідно з українським законодавством, вона починається наступного дня після опублікування указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

Указ №303/2019 президента Володимира Зеленського набрав чинності 23 травня.

Згідно зі ст. 16 закону про вибори народних депутатів України, позачергові вибори до Верховної Ради проводяться в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень парламенту.

Згідно зі ст. 107 закону, яка визначає особливості підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів, висування кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів і закінчується за сорок днів до дня голосування (11 червня).

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента або рішення ЦВК і закінчується за 30 днів до дня голосування (21 червня). Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня голосування (26 червня).

У випадку проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами в депутати не подається.

ЦВК не пізніше ніж на другий день після початку виборчого процесу публікує перелік одномандатних округів із зазначенням їхніх номерів, меж та центрів у ЗМІ, а не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів (11 червня) оприлюднить на своєму офіційному сайті інформацію про їхнє інформаційне забезпечення.

Згідно зі ст. 107 закону про парламентські вибори, не пізніше ніж за 19 днів (2 липня) до дня голосування повинні бути утворені спеціальні виборчі дільниці. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 50 днів до дня голосування (1 червня) за поданнями, які подаються в ЦВК не пізніше ніж за 53 дні до дня голосування (29 травня). Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування (6 липня).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!