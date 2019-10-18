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18 жовтня • оновлено в 19:22
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Процедура амністії: світовий досвід

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в прямому етері ObozTV прокоментував процедуру можливої амністії сепаратистів.

"Зазвичай такі процедури проходять у такий спосіб: коли проходить перша хвиля амністії, ті люди, які підозрюються в скоєнні злочинів і мають можливість отримати від держави амністію, тобто позбавлення від покарання, беруть на себе зобов'язання співпрацювати зі слідством. Вони починають давати показання, розповідати деталі, що відбувалося у них на очах, таким чином збираючи ґрунтовну базу для майбутніх звинувачень своїх колишніх колег або підлеглих", - заявивши Тука.

За його словами, цей алгоритм неодноразово був використаний в різних країнах світу і подібний міжнародний досвід є досить дієвим, додав експерт.

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Георгій Тука
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