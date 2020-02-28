Протистояння Туреччини та Сирії: чи піде НАТО проти РФ

Микола Томенко, громадський та політичний діяч, лідер Громадського руху "Рідна країна" у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував протистояння Туреччини та Сирії.

"Хочу нагадати, що Сирія - військовий союзник Росії. Вони синхронно голосували за Росію з моменту першої окупації української території. Тому Сирія - чітко союзник РФ. Так само і медики, які співпрацювали з Сирією, мені говорили, що українцям небезпечно навіть просто їздити до Сирії, оскільки сирійська влада сприймає Україну як союзницю західного світу", - заявив Томенко.

До їхньої розмови долучився експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса.

"Я знаю, що телефонні переговори, які пройшли сьогодні між Путіним і Ердоганом, були ініціативою турецької сторони. Щодо засідання НАТО... Не думаю, що це пов'язано. Тому що заклик Ердогана до НАТО допомогти йому був більше символічним. Насправді, всі знали про те, що Альянс не буде в це втручатися. Плюс, на це потрібна згода як мінімум всіх 29 країн, а це дуже складно, оскільки далеко не у всіх з них є ентузіазм і хороші відносини з Туреччиною – наприклад, я про Грецію, Кіпр – щоб санкціонувати якусь операцію або підтримку турецьких військ в сирійському Ідлібі",- заявив експерт.

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