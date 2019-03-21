Протидію Німеччини можна зупинити: дипломат назвав можливе рішення по ''Північному потоку-2''

Дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зазначив, що теоретично, згортання проекту російського газогону "Північний потік-2" можливе, але для цього потрібна дуже серйозна політична воля і готовність Єврокомісії до протидії найбільш впливовій країні ЄС – Німеччині.

Український дипломат виключає можливість того, що Німеччина добровільно відмовиться від цього проекту. І зараз, за його словами, від сили протидії альянсу спротиву "Північному потоку-2", який складається з декількох країн-членів ЄС, буде залежати, чи вдасться перевести цей газогін з норм німецького законодавства під норми законодавства Євросоюзу.

Якщо це вдасться зробити, то, за словами дипломата, у Росії значно зменшаться важелі впливу на європейський газовий ринок, бо його регулювання відбувається значно жорсткіше.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся