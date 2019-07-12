"Проти кого Майдан збирався?" Юсов розкритикував люстрацію від Зеленського

Український політик і громадський діяч Андрій Юсов вважає законопроект президента Володимира Зеленського про люстрацію піар-ходом напередодні парламентських виборів.

"На жаль, це лише піар. Ми сьогодні маємо оцінку послів "Великої сімки", багатьох юристів. Подача подібного законопроекту напередодні виборів не дає жодних шансів на його прийняття до виборів. Тоді питання – навіщо ви це озвучували?" – підкреслив він.

Юсов назвав маніпуляціями спроби порівнювати попередні п'ять років з правлінням Януковича.

"Вибачте, але Майдан у нас збирався проти Кучми і проти Януковича. Влада, проти якої збирався Майдан, заслуговує повної люстрації. Все інше ми можемо вирішити в ході виборів, для цього представницька демократія і існує. А те, що зараз озвучив Володимир Зеленський – це популізм посеред виборчої кампанії", – уклав політик.

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