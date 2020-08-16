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16 серпня • оновлено в 15:04
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Протестуючі білоруси несуть величезний біло-червоно-білий прапор

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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