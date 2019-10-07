Протести загостряться після зустрічі Зеленського з Путіним: політолог

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний прокоментував протести українців проти підписання формули Штайнмаєра.

Він заявив, що у п'ятницю на одному з політичних ток-шоу Тисячний побачив, що досить багато партій хочуть втрутитись у цю ситуацію, і серед них іде боротьба за лідерство на протестах. Поки що на думку Тисячного, через те, що "Європейська Солідарність" Петра Порошенка є парламентською партією та через те, що там присутній п'ятий президент України, вони цю ситуацію монополізують. Тисячний прогнозує, що протести продовжуватимуться, і можуть загостритись після того, як Зеленський зустрінеться із Путіним.

Тисячний заявив, що телефонував до Офісу президента, і там йому відповіли, що поки не можуть назвати дату проведення зустрічі лідерів Нормандського формату. Проте, на його думку, зустріч все ж відбудеться найближчими місяцями і буде важким тестом для Зеленського.

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