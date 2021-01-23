Протести в Росії: у Москві затримали чоловіка з табличкою "Я не боюся"

Олексій Тітофф Відео 09:04, 23.01.2021 Оновлено: 09:05, 23.01.2021

У суботу, 23 січня, в Росії почалися мітинги в підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Силовики стали затримувати на мирних акціях.

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