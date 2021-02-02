Протести в Росії та Білорусі, потужний вибух у Сирії – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 08:00, 2.02.2021 Оновлено: 08:27, 2.02.2021

Протести в Росії та Білорусі, потужний вибух у Сирії – дайджест міжнародних подій.

Жорстокість та затримання на акціях протесту в Росії. Британська Королева зустрінеться з Байденом і лідерами "Великої сімки". Акції протесту в Білорусі: більш ніж сотня затриманих. На півночі Сирії вибухнув замінований автомобіль: є жертви.

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