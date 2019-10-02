Протести не матимуть сили через розкол українського суспільства: Олександр Доній

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній прокоментував мітинги проти підписання формули Штайнмаєра.

Він заявив, що демократичне суспільство має бути готове до того, що деякі громадяни мають право висловлювати свою позицію (підтримки або протесту) на мітингах. На щастя для України, такі мітинги в нашій країні взагалі мають місце, додав він.

На нещастя, на найближчі кілька років протестні акції не матимуть жодної дії, адже суспільство розділене через мовну ворожнечу. Буде іти посилення несприйняття позиції одне одного. Таких тріщин у суспільстві стало набагато більше, і очевидно, що не всі готові діяти з точки зору патріотизму.

Доній також нагадав про те, що кілька днів тому невелика група радикалів побила ветерана АТО, який зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Це, на його думку, лише підтверджує розділення в українському суспільстві. Тепер, на його думку, багато хто також не вийде на демонстрації.

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