Протести на Полтавщині та нова редакція Мінських угод: Володимир Куренной

Народний депутат VIII скликання Володимир Куренной у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував реакцію українського суспільства на прибуття співвітчизників з Китаю.

"Це був серйозний іспит для українського суспільства. На мій погляд, на жаль, українське суспільство цей іспит не здало. Чесно кажучи, я поки не можу знайти виправдання поведінки, яку демонстрували жителі різних регіонів України. І Полтавщини, і Львівщини і так далі. .. тобто тут не можна говорити по якійсь одній частині України. Це наша спільна велика хвороба. Знаєте, паралельно приїхали до Великобританії люди з Китаю: все спокійно, цивілізовано ... І ніхто не вийшов! Більш того, люди співчувають, якось допомагають. Ось ці наші "скрєпи" тут спрацювали, розумієте. Ми така побожна нація і пишаємося, що ми дуже православні, і такі особливі... Але, на жаль, згадуємо ми Бога тільки на якихось святах або церквах. А ось коли потрібно про нього думати - у нас спрацьовують такі "неандертальські" реакції", - заявив Куренной.

"Це одна частина проблеми. А друга - все-таки не можна знімати відповідальність з уряду і з влади як такої. Яка в даному випадку теж спрацювала не дуже добре", - додав він.

Він також зазначив, що провокації були і невдоволення людей було і, з його точки зору не потрібно звинувачувати країну-агресора в цих протестах.

"Ось ці вкидання, нібито якісь політики в цьому брали участь, використовували в своїх інтересах ... Ну ми ж бачили, що це був чисто стихійний протест. І протест, я би сказав, "шлунковий". Коли людина думає не мозком, а шлунком або якимись іншими частинами свого тіла. Тому що люди, які вчилися в школі, у яких є хоча б якісь базові знання - вони не могли так реагувати. Ну просто не могли. Це взагалі нелюдська реакція", - заявив Куренной .

Політик також прокоментував можливий новий формат Мінських угод.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram