Протестанти і шоубізнес: музичний гурт української церкви переміг на конкурсі поп-музики

Переможці третього сезону "Хіт-конвеєра" від М2 отримали реалізацію своєї винагороди. Канал української музики зняв команді SKEEMANS кліп на композицію "Він Є", з якою група перемогла на конкурсі.

Над відео працював творчий тандем режисерів Діми Маніфеста і Дмитра Шмурака. Команді вдалося відтворити в кадрі цілий мюзикл на льоду, тому зйомкам передувала тривала і ретельна підготовка. Це перший кліп в історії українського шоу-бізнесу з масовими постановками на ковзанці.

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