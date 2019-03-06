Просто відмахнулися: Чумак пояснив, чому ''скандал в оборонці'' почався перед виборами

Просто відмахнулися: Чумак пояснив, чому ''скандал в оборонці'' почався перед виборами3.5тЧитати матеріал російською
Народний депутат України Віктор Чумак наголосив, що журналістське розслідування Дениса Бігуса про оборудки із запчастинами для армії, в яких звинувачують заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та керівництво Укроборонпрому, не є поодиноким. Він нагадав, що подібні журналістські розслідування проводились і раніше, проте вони не мали такого розголосу і їх, за його словами, просто ігнорували.
Чумак наголосив, що у електоральний цикл таке розслідування просто не могло залишитись поза увагою.
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