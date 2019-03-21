Просто дикунство: еколог розповіла про знищення українських лісів

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що, на відміну від багатьох країн світу, де відбувається лісорозведення, в Україні, замість вирубаних лісів не висаджуються нові дерева, які б створювали баланс.

Вона підкреслила, що деякі країни висаджують дерев в 5-10 разів більше, ніж вирубуються, тому що "дорослі" дерева, з великою кроною, продукують значно більше кисню, ніж молоді саджанці. Так, за її словами, 1 Га лісу продукує на рік 4 тони кисню.

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