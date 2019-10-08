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9 жовтня • оновлено в 05:27
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Проституцію кришують поліцейські: колишня секс-працівниця

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Колишня секс-працівниця Аліна Сарнацька дала коментарі із приводу питання легалізації проституції в Україні.

Вона заявила, що насправді секс-роботу кришує відділ поліції по боротьбі із торгівлею людьми.

"Це викликає дуже суперечливі почуття, адже саме ці люди мають запобігати торгівлі людьми, але вже багато років вони саме цим живуть і передають гроші кудись нагору, ми не знаємо куди. Те. що про це говорить очильник поліції, є дуже обнадійливим. Коли я говорю з молодими поліціянтами, дуже багато з них розуміє, що ці зміни потрібні, але є протидія, і можливо, саме від тих людей. які живуть за рахунок цих коштів", - заявила Сарнацька.

На її думку, для нормалізації ситуації потрібна відміна адміністративної відповідальності за надання секс-послуг в Україні, а також відміна кримінальної відповідальності за сутенерство.

"В Україні за цією статтею дуже часто сидять самі секс-працівники, тому що справжні сутенери співпрацюють з поліцією вже десятки років, і їх не можна заарештовувати, оскільки вони є діловими партнерами поліціянтів. Але виконувати норму по арештам за цією статтею поліцейським потрібно, тому саджають відповідну кількість жінок, які не є сутенерами", - заявила Сарнацька.

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