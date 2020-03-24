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24 березня • оновлено в 23:14
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Прості методи профілактики короновірусної інфекції

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Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV розповіла про методи профілактики коронавірусу.

Одним з ефективних способів уберегтися Олещенко назвала вакцинацію.

"Якщо ви ще не вакциновані від грипу, я вам рекомендую вакцинуватися. Плюс вакцинуйтеся від пневмокока. Якщо ваш організм буде навчений боротися з пневмококом та грипом, він з легкістю впорається з тією інфекцією, до якої немає вакіціни", - розповіла вона.

Також лікар порадила бажаючим зміцнити свій імунітет не їсти занадто багато лимонів.

"Щодо лимонів - будь ласка, не переїдайте їх. Лимони - це кислота, вони можуть пошкоджувати слизову глотки, яка є захисним бар'єром і перша відповідає на збудник", - сказала вона.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

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