Прошенко привітав українців із Різдвом

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко прийняли Віфлеємський Вогонь Миру.

Вони прийняли вогонь від львівського осередку ГО "Скаутство Європи в Україні" та привітали країну зі Святвечором.

"Для нас сам факт нашої зустрічі – величезне задоволення. Дякую вам за цю неймовірну ініціативу і святий вогонь, який з Віфлеєму, місця народження Спасителя сьогодні скаутськими і церковними зусиллями був розповсюджений майже в кожну українську родину.

Я хочу скористатися цією нагодою і всіх закликати, щоб українські діти, українська молодь обов’язково доєдналися до скаутського руху. Скаутський рух – це виховання патріотизму і любові до України. Скаутський рух – це виховання справжніх українців і українок", – сказав Петро Порошенко.

Представники "Скаутства Європи в Україні" вручили родині Порошенко Віфлеємський Вогонь Миру і традиційні скаутські краватки. Петру Порошенко – коричневу краватку як символ служіння, а Марині Порошенко – червону краватку як символ жіночності, любові, щастя та родинної берегині.

Скаути подякували п’ятому Президенту України за державницьку позицію і зусилля у відстоюванні інтересів нашої держави.

"Вже 38 років Віфлеємський Вогонь Миру подорожує у Відень, звідки скаути з усього світу розвозять його по всіх країнах, щоб кожна родина могла занести його у власну оселю. Цього року ми також традиційно отримали цей вогонь, який сьогодні привезли у вашу родину і в родину "Європейської Солідарності". П’ятий Президент України наголосив на значному вкладі скаутів у формування української національної ідентичності і європейського майбутнього України", – сказав президент громадської організації "Скаутство Європи в Україні" Юрій Зошій.

"Я хочу подякувати скаутству Європи в Україні за те, що вони роблять надзвичайно корисну справу. Ваша допомога є неоціненною, бо ви вірите в Україну, так само як і я в неї вірю. Ви любите Україну, так само як і я її люблю. Ми тримаємося разом для того, щоб все, що було нами зроблено за останні п’ять років, ми захистили, щоб ні в якому разі не допустити відкату назад. Щоб нас ніколи не повернули в кріпацтво Радянської або Російської імперії. Ми точно любимо Україну, ми точно бачимо Україну в майбутньому в Європі", – наголосив Порошенко.

"Я сподіваюся, що мої онуки точно доєднаються до скаутського руху. Так що готуйтеся, ще трохи підростуть, і з наступного року вже будемо їх спрямовувати. Тому що ви робите надзвичайно корисну справу. Дякую вам за вашу неоціненну роботу", – підкреслив п’ятий президент України.

При цьому лідер "ЄС" привітав Україну зі Святвечором, зазначивши, що пишається тим, що своїм Указом встановив 25 грудня вихідним днем.

"Я хочу привітати вас сьогодні 24 грудня зі Святвечором. Хочу побажати, щоб ви зібралися в родинному колі, щоб на столі стояли дванадцять пісних страв, смачна кутя. І завтра на Різдво Христове Христос Спаситель подав вам щастя в дім, подав Україні миру", – сказав він.

Він побажав кожному здоров’я, а Українській державі – успіху, що забезпечить її рух до Європи.

"Ми боремося не лише за нашу землю, ми боремося не лише за наш європейський вибір. Ми боремося за правду. І ні в якому разі ми не можемо дозволити будь-кому оббрехати Україну, бо саме на це розраховують наші вороги. Ми точно переможемо, бо з нами правда, з нами Господь Бог і з нами Україна", – наголосив Петро Порошенко.

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