Пропагандисты Путина запустили наглый фейк о кораблях
На российском пропагандистском телевидении оскандалились наглым фейком о возврате Украине кораблей, захваченных оккупантами в Керченском проливе.
Так, в студии программы "60 минут" телеканала "Россия 1" показали сфабрикованный скриншот несуществующей новости, которую рупоры Кремля приписали OBOZREVATEL.
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