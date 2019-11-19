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19 листопада • оновлено в 16:02
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Пропагандисты Путина запустили наглый фейк о кораблях

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На российском пропагандистском телевидении оскандалились наглым фейком о возврате Украине кораблей, захваченных оккупантами в Керченском проливе.

Так, в студии программы "60 минут" телеканала "Россия 1" показали сфабрикованный скриншот несуществующей новости, которую рупоры Кремля приписали OBOZREVATEL.

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