Пропагандистці Скабєєвій в ПАРЄ вказали на місце

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва збрехала про покарання та вибачення українського журналіста Сергія Сидоренка за січневий конфлікту ПАРЄ.

Про це повідомляє "Європейська правда". Росіянка посилалася на коментар спікера Ради Європи Даніеля Хольтгена, однак він не підтвердив її заяви.

Так, ведуча телеканалу "Росія" стверджувала, що редактор "ЄвроПравди" Сидоренко нібито штовхав її та заважав працювати, після чого йому заборонили приїжджати в ПАРЄ.

Хольтген назвав цю заяву російський пропагандистки "неправдою і повної нісенітницею", а також, що не просив його вибачатися перед Скабеевой.

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