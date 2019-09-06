Пропагандист Путина устроил скандал из-за Цемаха307 Читати матеріал російською
Скандальный кремлевский пропагандист Кремля Андрей Норкин устроил скандал в прямом эфире из-за выступления украинского эксперта.
Максим Яли рассказал неудобную для страны-агрессора правду о преступлениях фигуранта дела о крушении МН17 Владимира Цемаха. Бурная реакция рупора путинской пропаганды на конкретные факты, приведенные украинцем, прозвучала в эфире передачи "Место встречи" на телеканале НТВ.
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