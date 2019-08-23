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Пропагандист Путіна накинувся на українку на росТБ

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Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику на російському пропагандистському телебаченні через українських історичних особистостей.

Обговорюючи новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи", в якому змоделювали сторінки видатних борців за волю України, він чи не з кулаками накинувся на журналістку Яніну Соколовську. Інцидент стався в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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Росія Москва
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