Пропагандист Путіна накинувся на українку на росТБ

Пропагандист Путіна накинувся на українку на росТБ137 Читати матеріал російською
Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов влаштував істерику на російському пропагандистському телебаченні через українських історичних особистостей.
Обговорюючи новий проект Українського інституту національної пам'яті "Фактор свободи", в якому змоделювали сторінки видатних борців за волю України, він чи не з кулаками накинувся на журналістку Яніну Соколовську. Інцидент стався в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".
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