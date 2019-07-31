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Пропаганда РФ спекулює на перепохованні останків воїнів

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На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через церемонію урочистого перепоховання воїнів-націоналістів дивізії "Галичина".

Бурхливими обуреннями з цього приводу вибухнули ведучі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Ольга Скабєєва і Євген Попов.

"У незалежній на кладовищі біля Львова з усіма почестями, під звуки державного гімну перепоховали солдатів каральної дивізії СС "Галичина". Переносять їх останки регулярно, але за Зеленського це нібито стали робити більш урочисто", – їдко висловився пропагандист.

Цю агресивну лінію підхопила і співведуча Попова, скандальна Скабєєва, голослівно звинувативши Україну в підтримці нацистської ідеології.

"Ще цікаво, що в останню путь військових злочинців проводили урочистим залпом військовослужбовці ЗСУ. Місцевий священик ПЦУ пообіцяв мертвим есесівцям Царство Небесне. Особлива увага на дрескод гостей – винятково нацистська форма, вишиванки. Жах!" – скипіла одіозна пропагандистка.

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