Промова Зеленського в Давосі: коментарі економіста

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського в Давосі та планові зустрічі української делегації з представниками МВФ.

"Маркарова сказала, що вона сподівається, що це буде остання програма, але це не означає, що вона буде останньою. Динаміка свідчить про те, що зараз національний банк здійснює зворотні інтервенції, тобто викупає валюту. Зараз для МВФ найважливіше - це вирішення питання із Приватбанком", - заявив Несходовський.

Він також прокоментував запитання, які президенту України ставив засновник та президент цього форуму Клаус Шваб.

"Ми чудово пам'ятаємо, як Україна виконала свої зобов'язання щодо безвізу, але отримали його не одразу. І лише тиск на наших європейських партнерів змусив їх виконати свої обіцянки. Україна свій шлях до ЄС не припинить і я підтримую позицію президента", - заявив Несходовський.

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