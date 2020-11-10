Промова Камали Харіс

Марина Гонтар Відео 13:31, 10.11.2020 Оновлено: 13:32, 10.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Сенаті США не визнали перемогу Байдена і висловили підтримку Трампу. Відео

У Кабміні влаштували бунт проти карантину вихідного дня: сотні тисяч можуть втратити роботу

COVID-19 у Зеленського і Єрмака: нехай побудуть у шкурі простого люду

Ексспівробітник Міноборони розповів про зірвану спецоперацію зі штурму в'язниць у Донецьку

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу