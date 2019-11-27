"Прокляте перехрестя" під Києвом: скiльки потрiбно жертв, щоб влада вжила заходiв
"Прокляте перехрестя" – так називають цю дiлянку під Києвом. Саме тут трапилася жахлива ДТП з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою
Постраждали чотири людини, зокрема сини омбудсмена.
За 2019 рік на "проклятому перехресті" Чабани – Гатне відбулося приблизно 50 жахливих ДТП!
Через збільшення трафіку і величезнi затори водії порушують ПДР. Ситуацію можуть виправити дворівневі розв'язки, проте будівництво досі не розпочалося.
Скільки потрібно жертв, щоб влада нарешті вжила заходів?
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Петров Сергей
Да, опасный перекресток. Но, в случае с Кулебой - это умышленное нарушение ПДД.
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