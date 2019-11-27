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29 листопада • оновлено в 11:45
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"Прокляте перехрестя" під Києвом: скiльки потрiбно жертв, щоб влада вжила заходiв

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"Прокляте перехрестя" – так називають цю дiлянку під Києвом. Саме тут трапилася жахлива ДТП з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою

Постраждали чотири людини, зокрема сини омбудсмена.

За 2019 рік на "проклятому перехресті" Чабани Гатне відбулося приблизно 50 жахливих ДТП!

Через збільшення трафіку і величезнi затори водії порушують ПДР. Ситуацію можуть виправити дворівневі розв'язки, проте будівництво досі не розпочалося.

Скільки потрібно жертв, щоб влада нарешті вжила заходів?

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Теми
ДТП з Кулебою VIP-ДТП ДТП в Києві
Особа
Микола Кулеба
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Петров Сергей
Петров Сергей
Да, опасный перекресток. Но, в случае с Кулебой - это умышленное нарушение ПДД.
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